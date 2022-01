Łódź: Krwawa awantura na Starym Polesiu. 48-latek w szpitalu, oprawca w rękach policji. Co tam się wydarzyło?

Krwawy incydent swój początek miał w jednej z kamienic przy al. 1 Maja na Starym Polesiu, gdzie doszło do awantury pomiędzy gospodarzem i jego gościem.

Jak ustalili śledczy, mieszkanie, w którym rozpoczęła się kłótnia zajmował 48-letni gospodarz ze swoją konkubiną. We wtorek przed południem do drzwi ich domu zapukali goście - znajomy konkubiny z partnerką. W trakcie wizyty doszło go karczemnej awantury pomiędzy gospodarzem i 46-letnim gościem. W trakcie kłótni 46-latek sięgnął po nóż i ugodził nim o dwa lata starszego mężczyznę. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego, ale awantura przeniosła się na zewnątrz. Kolejne ciosy nożem zostały zadane już przed wejściem do budynku.

- Okoliczności zdarzenia badają policjanci pod nadzorem Prokuratury Łódź-Polesie - informuje asp.sztab. Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.