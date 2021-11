Łódź: Kolejna linia tramwajowa, po której tramwaje nie pojadą. Ukradli sieć trakcyjną na ul. Niższej

Do kolekcji „pogrzebanych” przez władze miasta tras tramwajowych możemy doliczyć odcinek alei Śmigłego - Rydza i ul. Niższej od Dąbrowskiego do Śląskiej. Pomimo zakończenia remontu torów tramwajowych pomiędzy al. Piłsudskiego a ul. Przybyszewskiego tramwaje nie wrócą na ul. Niższą. Ten fragment torowiska zostanie trwale wyłączony z ruchu, bo w trakcie zamknięcia związanego z pracami remontowymi tory się zdegradowały tak bardzo, że nie nadają się do dalszej eksploatacji. Jakby tego było mało znad torów skradziono siec trakcyjną, czego nikt wcześniej nie zauważył. Dopiero ostatnio dostrzegli to pracownicy Zarządu Dróg i Transportu i zgłosili kradzież na policję.

Jest więc niemal pewne, że tramwaje na pętlę przy ul. Niższej nie wjadą i to przez kilka kolejnych lat. Nie będzie dojazdu do położonych w tym rejonie osiedli ani do dworca Łódź Chojny. Nie ma też tam dojazdu ulicą Kilińskiego, po której tramwaje także nie kursują.