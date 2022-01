Łódź: Kamienica w stanie zawieszenia, a mieszkania stoją puste…

W kamienicy przy ul. Pomorskiej 20 nikt z lokatorów nic nie wie. Dom jest prywatny, ale nie zgłosił się właściciel. Wiele mieszkań jest pustych, a najemcy i właściciele pozostałych nie wiedza co ich czeka.

Do 2006 roku kamienica była w zarządzie miasta. Potem odebrała ją, wyrokiem sądowym, prywatna właścicielka, ale zmarła nim przejęła budynek. Spadkobiercy go nie odebrali od miasta. Tymczasem w kamienicy było 49 lokatorów. Zostało piętnastu, z czego sześć mieszkań jest wykupionych na własność. Aż 34 lokale zarządzane przez miasto stoją puste, chociaż w Łodzi jest gigantyczny głód mieszkaniowy.

Kamienicą zarządza wspólnota mieszkaniowa. Z czego właściciele wykupionych mieszkań mają zaledwie 20 procent udziałów, a reszta ciągle jest miejska.

- Żal patrzeć, jak stoi tu tyle wolnych lokali, które niszczeją. Do tego nikt ich nie ogrzewa, więc lokatorzy pozostałych ponoszą znacznie wyższe koszty by w mieszkaniach mieć ciepło. Najważniejsze jest jednak, że nie wiemy co będzie z nami dalej, bo znajdujemy się w stanie zawieszenia. Co się stanie, gdy wreszcie prywatny właściciel przejmie budynek – zastanawiają się Joanna i Adam Urbaniak, właściciele jednego z wykupionych mieszkań, jednocześnie z zarządu wspólnoty.