Łódź: Jedyną lokatorkę w pustej kamienicy prywatny właściciel chce wyprowadzić na bruk

Pani Mirosława w kamienicy mieszka od 1985 roku. Mieszkanie wówczas było komunalne. W 2005 roku dowiedziała się, że nieruchomość została zwrócona prywatnemu właścicielowi. Problemy zaczęły się dwa lata temu, gdy prawie wszyscy najemcy wyprowadzili się z kamienicy. Właściciel chcąc się jej pozbyć, wypowiedział umowę najmu podając, że sam chce zamieszkać w jej 48-metrowym mieszkaniu. Wypowiedzenie trwa wówczas trzy lata, ale lokatorowi nie trzeba dawać innego mieszkania. Można go wyrzucić na bruk. Termin wypowiedzenia upływa za półtora roku. Kobietę zaskoczyło to pismo, bo właściciel mieszka w Krakowie, do Łodzi nie zamierza się sprowadzać, a do tego kamienicę wystawił na sprzedaż. Do tego nakazem Powiatowego Nadzoru Budowlanego jej mieszkanie, tak jak wiele innych w kamienicy, zostało wyłączone z użytkowania.

- Mieszkam w pustej, zimnej kamienicy. Klatka schodowa w oficynie, gdzie jest moje mieszkanie, stała się „barem” dla okolicznych pijaków. Na przeciwko mojego mieszkania bezdomni urządzili sobie noclegownię. Mieszkanie było już zalewane. W najgorszej sytuacji byłam przed miesiącem, gdy zachorowałam na ciovid. Palić w piecu nie mogłam, bo był nieszczelny komin. W mieszkaniu miałam temperaturę 10 st. C. - opowiada Mirosława Sochaczewska. Żyje w strachu przed tym co grozi jej w kamienicy i niepewną jej dalszą przyszłością.