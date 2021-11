Łódź jednym z 25 miejsc, które warto odwiedzić w 2022 roku

Plebiscyt „Best of the World” jest organizowany co roku, a redakcja centralna w Stanach Zjednoczonych wybiera najciekawsze miejsca spośród propozycji zgłoszonych przez lokalne redakcje. Łódź w kategorii „Zrównoważony rozwój” zaproponował Michał Cessanis, zastępca redaktora naczelnego polskiego magazynu, pisząc artykuł „Fabryka zmian”, który ukazał się w jednym z wydań. - - Jestem pod wrażeniem tego, jak Łódź dba o swoją postprzemysłową tożsamość, rewitalizuje dawne fabryki - mówi Agnieszka Franus, redaktorka naczelna National Geographic Polska.

- Niezmiernie cieszy nas współpraca z redakcją National Geographic Traveler i Michałem Cessanisem, który nie kryjąc swojego zamiłowania do naszego miasta, stał się niejako jego ambasadorem. To dla nas ogromne wyróżnienie także w kontekście turystyki, która wciąż odbudowuje się po pandemii. Uwzględnienie Łodzi przez ten prestiżowy magazyn podkreśla, jak wyjątkowe jest nasze miasto i jak dużo ma do zaoferowania turystom.

Znalezienie się na liście Best Of The World 2022 potwierdza fakt, że Łódź jest miejscem unikatowym na skalę światową i jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że zostało to zauważone i docenione. – mówi Tomasz Koralewski, prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej.