Łódź Design Festiwal po raz drugi w tym roku. W czwartek (16.09) w Art Inkubatorze w Fabryce Sztuki startuje edycja ŁDF 2.0

Na wystawie „Przedmioty domowe. Rzeczy w życiu człowieka” zaprezentowane będą przedmioty codziennego użytku wybrane przez 15 bohaterów książki "Odwiedziny. Rozmowy o dizajnie" Aleksandry Koperdy. To 35 eksponatów na co dzień funkcjonujących we własnym domowym kontekście, mających zarówno subiektywną, jak i obiektywną wartość. "Widzę Ciebie mój człowieku - mądrość dobra w każdym wieku. O sztuce projektowania Lepiej" to przygotowane na festiwal słuchowisko dla dzieci, które w czwartek będzie miało swoją premierę. To pierwsze słuchowiska architektoniczne w Polsce skierowane do dzieci. To przygoda z architekturą z dużą dozą fantazji.

Sympatyczne rodzeństwo - Nela i Felek - odkrywają świat architektury wędrując po niezwykłych miejscach na Ziemi.

Ekspozycja "Z Polski. Selekcja ŁDF" to prezentacja polskich projekatntów, którzy posługują się różnymi materiałami i tworzą z nich niezwykłe przedmioty. Na wystawie będzie można zobaczyć projekty takich polskich marek, jak DEKORAMI, Square Drop, Splot, Wood Republic, The Most, Foonka, Hanczar Studio, Emanui, Un'common, Tar, Dondé, Elementuj, Borcas, Embassy Interiors, VANK, Zaczyn, Miuform, Bozzetti, In Wood We Trust oraz Enovio.