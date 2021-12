Łódź. Dawną świetność odzyska secesyjna oficyna kamienicy przy ul. Zachodniej 76. Powstanie w niej biblioteka z bogatymi zbiorami o Łodzi

Katastrofalny stan secesyjnej oficyny

Zabytkowy budynek będący perełką secesji jest w fatalnym stanie i już najwyższy czas, aby go ratować. Stąd decyzja o remoncie, który właśnie się zaczął. Oficyna stoi prostopadle do ul. Zachodniej i jest nieco od niej oddalona. A to dlatego, że dawniej tworzyła całość z kamienicą, którą w czasach PRL wyburzono – razem z innymi - w trakcie poszerzania ul. Zachodniej. Dlatego ten oszpecony teren, na odcinki od ul. Zielonej do ul. Próchnika, łodzianie nazwali „Hiroszimą”.