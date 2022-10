Łódź. Coraz więcej rodziców korzysta z taksówek w przewozie swoich dzieci do szkół

Coraz częściej rodzice zamiast podróży dziecka do szkoły komunikacją miejską decydują się na skorzystanie z usług łódzkich firm przewozowych. Jest to wygodniejsza opcja zwłaszcza dla dzieci i rodziców, którzy mieszkają na obrzeżach Łodzi, a do szkoły muszą dojeżdżać nawet co centrum miasta.

- Jest wiele pytań dotyczących przewozu dzieci. Pojawiają się również pytania dotyczące przewozu studentów, czy studentów z

niepełnosprawnościami. Najczęściej ten temat powraca oczywiście we wrześniu. - informuje Rafał Parciak z łódzkiej firmy przewozowej Rydwany Miasta.

Jak podkreśla Rafał Parciak podczas zleceń dotyczących przewozu dzieci, rodzice zazwyczaj proszą o jednego przypisanego do tej usługi kierowcę. Obecnie w Rydwanach Miasta jest kilkanaście takich zleceń, a najczęściej dotyczą one dzieci w wieku od ok. 10 lat i starsze.

- Są zlecenia, które trwają od tygodnia do dwóch, są też takie które trwają cały rok. - tłumaczy Rafał Parciak.