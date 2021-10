Łódź. Atrakcje na ul. Zielonej: od pamiątkowych podpisów do orkiestry MPK oraz prezentacji tramwajów i autobusów

Impreza odbyła się w sobotę 23 października na ul. Zielonej w centrum miasta na odcinku od al. Kościuszki do ul. Piotrkowskiej. Chodziło o przybliżenie kulis budowy tunelu między dworcem Łódź Fabryczna a Kozinami. Jeden z podziemnych przystanków ma powstać w rejonie skrzyżowania al. Kościuszki i ul. Zielonej, które w związku z tą inwestycja zostało zamknięte, na czym niestety tracą finansowo okoliczni handlowcy i sklepikarze.

Fiasko z podpisami na betonowej obudowie tunelu

Przywieziono tam osiem betonowych elementów obudowy tunelu. Były to tzw. tubingi, które po zmontowaniu tworzą pierścień. To na nich łodzianie mieli złożyć mazakami pamiątkowe podpisy. Niestety, dzień przed imprezą tubingi zostały wywiezione. Co się stało?