ŁKS żegna się z ekstraklasą. Jeszcze tylko cztery mecze

Drużyna spod Wawelu zawita do Łodzi bez swojego kapitana Jakuba Błaszczykowskiego. Były reprezentant Polski doznał kontuzji w ostatnim meczu z Górnikiem Zabrze i w tym sezonie raczej już na boisku sie nie pojawi. W akcji nie zobaczymy także Pawła Brożka. Były piłkarz ŁKS Łódź (w roku 2001 rozegrał trzy mecze w elicie w barwach łódzkiego klubu) doznał na początku czerwca kontuzji i jest po zabiegu.

Wiślacy jeszcze nie są pewni pozostania w elicie, ale są od tego o krok. na cztery kolejki przed końcem sezonu zespół prowadzony przez Artura Skowronka ma osiem punktów przewagi nad Arką Gdynia, która otwiera grupę spadkową w elicie. Naprawdę, musiałoby stać się coś koszmarnego, żeby „Biała Gwiazda” wylądowała w I lidze.

Zapewne Wojciech Stawowy znowu zmieni skład, ale tak powinno być. Zresztą szkoleniowiec mówił niedawno, że szansę pokazania się dostawać będą ci piłkarze, na którzy pozostaną w klubie i będą w przyszłym sezonie walczyć o powrót do elity. Nie jest bowiem tajemnicą, że w klubie z alei Unii 2 mówi się wprost, że drużyna ma przebywać na zapleczu elity zaledwie jeden sezon.

W meczu w Wisłą na boisko nie wyjdzie Portugalczyk Ricardo Guima, który dorobił się w tym sezonie już ośmiu żółtych kartek i musi przymusowo jeden mecz pauzować. To akurat jeden z lepiej prezentujących się ełkaesiaków. - Nas szczęście żaden inny gracz nie pauzuje za kartki, nikt też nie zgłaszał urazu po meczu w Płocku - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy jeszcze ekstraklasowego klubu z alei Unii 2. - W poniedziałek piłkarze mieli wolne, ale na wtorek trener Wojciech Stawowych zaplanował zajęcia na siłowni oraz boisku. W środę i czwartek piłkarze mają natomiast trenować w godzinie meczu. Spotkanie z Wisłą będzie mogło obejrzeć, tak jak i poprzedni mecz na naszym obiekcie, około 900 kibiców. Będą oni musieli dostosować się do obostrzeń sanitarnych z powodu koronawirusa.

Łodzianie mają fatalny bilans spotkań z zespołem spod Wawelu w tym sezonie. Przegrali z kretesem oba mecze. tracąc w nich aż osiem goli,a strzelając zaledwie dwa. Po tym co pokazali ostatnio w Płocku trudno być optymistą przez piątkowym starciem. ą