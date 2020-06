Było to 4 marca, kiedy podopieczni, jeszcze wówczas Kazimierza Moskala, pokonali na swoim boisku lubińskie Zagłębie 3:2 (1:1). Bilans siedmiu tegorocznych meczów łodzian w PKOEkstraklasie jest mizerny, na 27 możliwych do zdobycia punktów zainkasowali zaledwie sześć, strzelili pięć goli, a stracili osiem. Za to niedzielny rywal łodzian, czyli Raków Częstochowa, wywalczył dziewięć „oczek”. Piłkarze drużyny prowadzonej przez byłego zawodnika Wichra Kobyłka Marka Papszuna zdobyli dziewięć bramek i tyle samo stracili. Warto też dodać, że ekipa spod Jasnej Góry imponuje ostatnio formą. Z czterech ostatnich meczów dwa wygrała i dwa zremisowała, pokonując w tych spotkaniach pięciokrotnie bramkarzy rywali, a tracąc tylko jednego gola.Dwie bramki zapisał za to na swoim koncie Felicio Brown Forbes. To najskuteczniejszy zawodnik niedzielnego rywala łodzian. Strzelił w tym sezonie już siedem goli w PKOEkstraklasie oraz dwa w Pucharze Polski. Należy tylko żałować, że łodzianie nie mają w swoich szeregach takiego „grajka”. Widać, że Kostarykanin (jeden występ w seniorskiej reprezentacji tego kraju) znakomicie czuje się w Częstochowie. W Rakowe twierdzą nawet, że znalazł tu swoje miejsce na ziemi. To jego drugi klub w naszym kraju. Wcześniej grał w Koronie Kielce. Zawodnik ma w swoim piłkarskim CV także występy w FCCarl Zeiss Jena, rezerwach FC Nurnberg i FC Frankfurt oraz rosyjskich Arsienale Tuła, Andży Machaczkała i Amkarze Perm.

Na miejscu drugim w klasyfikacji skutecznych Rakowa mamy trzech piłkarzy. To Sebastian Musiolik, Tomaś Petraśek oraz Petr Schwarz. Mizernie wygląda za to bramkowy dorobek łodzian. Po cztery gole na swoim koncie mają Rafał Kujawa i Łukasz Sekulski. Pierwszy nie pojawił się na boisku z Górnikiem, drugi grał około kwadransa, ale nic wielkiego nie pokazał. Dodajmy, że obie drużyny mają przystąpić do tego spotkania w najsilniejszych obecnie składach.

Niedzielną potyczkę na Gieksa Arenie, bo mecze w roki gospodarza Raków rozgrywa w Bełchatowie, poprowadzi sędzia Krzysztof Jakubik z Siedlec. Na liniach pomagać mu będą Arkadiusz Kamil Wójcik oraz Damian Rokosz. Sędzią VAR będzie Szymon Marciniak, a jego asystentem Paweł Sokolnicki. Sędzią technicznym będzie Sebastian Tarnowski.

Po rozegraniu meczu z Rakowem łodzianom pozostaną jeszcze dwa spotkania w rundzie zasadniczej PKO Ekstraklasy. 10 czerwca (środa) zmierzą się na swoim boisku z Jagiellonią Białystok (godz. 20.30), a 14 czerwca (niedziela) we Wrocławiu ze Śląskiem (18). Szanse łodzian na opuszczenie strefy spadkowej przed batalią w grupie spadkowej są, naszym zdaniem, raczej mizerne. ą