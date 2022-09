ŁKS trzeci w I lidze. Wisła Płock rywalem łodzian w sparingu

Niedzielne spotkanie zakończyło się remisem 1:1 (0:1), choć goście nie strzelili „Góralom” gola. Wyręczył ich Julio Rodriguez. Hiszpan wpakował bowiem piłkę do własnej bramki. ŁKS zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli, mając na koncie 20 punktów, czyli o dwa mniej od lidera rankingu Ruchu Chorzów. Wicelider Arka Gdynia ma taki sam dorobek jak zespół z alei Unii 2. - Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie z tego punktu - zastanawiał się po spotkaniu szkoleniowiec łodzian Kazimierz Moskal. - W pierwszej połowie byliśmy lepszym zespołem i stwarzaliśmy dogodne sytuacje, ale należało je wykorzystać. W drugiej Podbeskidzie przeważało, nie potrafiliśmy utrzymać się przy piłce i straciliśmy bramkę. Nie wiem, czy wyglądało to po przerwie tak, bo podświadomie myśleliśmy tylko o dowiezieniu korzystnego wyniku, ale powinniśmy dążyć do zdobycia drugiego gola.

Kolejne ligowe spotkanie łodzianie rozegrają dopiero 30 września (piątek), kiedy to zmierzą się na swoim stadionie z sosnowieckim Zagłębiem. Drużyny PKO Ekstraklasy oraz I ligi mają przerwę w rozgrywkach spowodowaną meczami reprezentacji w Lidze Narodów. Sztab szkoleniowy łodzian postanowił wykorzystać przerwę między innymi na mecz sparingowy. W najbliższy czwartek łodzianie zmierzą się na wyjeździe z ekstraklasową Wisłą Płock. Spotkanie ma być grane cztery razy po 30 minut. Początek zaplanowano natomiast na godzinę 11.