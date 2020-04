ŁKS powinien zmierzyć się z Górnikiem 29 maja

- Pierwotnie nasz mecz z zespołem z Zabrza zaplanowany był na godzinie 18 w piątek 13 marca - mówi Dariusz Lis, dyrektor sportowy ŁKS Łódź. - Sądzę więc, że nie będziemy nic zmieniać i spotkanie także zostanie rozegrane w piątkowy wieczór, ale tym razem 29 maja. Zaznaczam jednak, że jeśli mamy wrócić do gry, to piłkarze muszą mieć możliwość korzystania z boisk trawiastych od 4, a najpóźniej od 11 maja.

Dyrektor sportowy Rycerzy Wiosny uważa, że piłkarze nie mogą rozpocząć meczów ligowych nie mając wcześniej możliwości trenowania na boiskach z nawierzchnią trawiastą. - Bo w przeciwnym razie może się okazać, że mecz z Górnikiem będzie pierwszym i ostatnim po wznowieniu rozgrywek - uważa. - To dlatego, że pojawią się kontuzje.

Aby jednak rozpoczęły się treningi piłkarze muszą mieć możliwość korzystania z obiektów sportowych, które są na razie, mocą decyzji rządowych, zamknięte. Decyzja o udostępnieniu stadionów, bądź boisk choćby tylko drużynom zainteresowanym wznowieniem rozgrywek, powinna zostać podjęta jak najszybciej.

Jeśli rzeczywiście uda się wznowić rozgrywki, a wszystko na to wskazuje, że tak, to kluby występujące w elicie mogą liczyć na całkiem niezłe pieniądze. W czerwcu lub lipcu wypłacona ma być klubom ostatnia ostatnia transza z 225 milionów złotych. To pieniądze pochodzące głównie z praw telewizyjnych. Jak ujawnił „Przegląd Sportowy” Canal + oraz TVP mają zapłacić klubom ponad 67 mln zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że zostaną one wypłacone jedynie w przypadku dogrania ligi do końca. Klubowi z alei Unii 2, który zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli, przypadnie ponad 140 tys. zł. To najmniej spośród wszystkich drużyn elity, bo dla porównania Wisła Kraków powinna zainkasować nieco ponad 152 tys. zł, natomiast Arka Gdynia prawie 408 tys. zł, a Korona Kielce ponad 586 tys. zł. Najwięcej, bo prawie 19 mln zł czeka na warszawską Legię, a ponad 13 mln zł na Piasta Gliwice.

Warto też dodać, że spadkowiczom, a więc niewykluczone, że także ŁKS Łódź, przysługuje wsparcie w wysokości 750 tys. zł.