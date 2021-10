ŁKS nie boi się niedzielnego meczu z Widzewem

To niezwykle ważne, bo przecież w najbliższą niedziele czeka ełkaesiaków mecz nad mecze - derby Łodzi z Widzewem na stadionie przy Piłsudskiego. Nie sposób przy okazji nie zadać pytania, ile derbów jest w derbach, bo przecież w kadrach obu drużyn klubowych wychowanków, lub piłkarzy z naszego regionu ze świecą szukać. W ŁKS na boisku mogą się pojawić co najwyżej pabianiczanin Maksymilian Rozwandowicz oraz wychowanek Ruchu Chrzanowice Mateusz Bąkowicz, bo ełkaesiak z krwi i kości Jan Sobociński jest kontuzjowany, podobnie jak i mieszkający w Zduńskiej Woli Mieszko Lorenc. Jest jeszcze bramkarz Dawid Arndt, który przygodę z piłką zaczynał w Niezapominajce Tomaszów Mazowiecki, ale przy niezłej dyspozycji Marka Kozioła raczej nie pojawi się na boisku.Kontuzjowany jest także wychowanek klubu z alei Unii 2 Adam Marciniak, ale możliwe, że on akarat rozpocznie w tym tygodniu zajęcia Cóż, takich to czasów dożyliśmy. Trener ŁKS Kibu Vicuna, po wygranej z Arką już myślał o starciu z Widzewem. - Derby to są inne mecze -mówił. - To jest takie spotkanie, że jedna drużyna może być na pierwszym miejscu, a druga na ostatnim, ale to są derby i wszystko jest możliwe. To jest bardzo ważny mecz dla każdego. Grałem dużo derbów, na przykład Derby Kolkata. To jest kosmos tam, 85 tysięcy ludzi, pół stadionu kibice jednej drużyny, pół drugiej. Nie ma znaczenia czy grasz u siebie czy na wyjeździe, tak jest. Miesiąc przed derbami już wszyscy zaczynają się o nie pytać i przypominać. Wiem jak jest, a tutaj są jedne z najlepszych derbów w Polsce. Takie mecze są super, już cały tydzień czujesz to i żyjesz tym. Masz rodzinę, sąsiadów, jedni kibicują Widzewowi, inni ŁKS i to jest fajne. Dlatego gramy w piłkę nożną.

Przypominamy, że w poprzednim sezonie ŁKS triumfował na stadionie Widzewa 2:0 (1:0) po golach Maksymiliana Rozwandowicza oraz Adriana Klimczaka. W rewanżu, na alei Unii 2, było remis 2:2 (0:2).Bramki dla gospodarzy zdobyli wówczas Pirulo oraz Ricardinho na około pięć minut przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Dla gości Krystian Nowak o Michael Ameyaw.

We wtorek (19 października) startuje natomiast Centrum Treningu Indywidualnego, działającego przy Akademii ŁKS.Jest ono skierowane dla młodych sportowców z roczników 2008 - 2013, którzy będą mogli tam doskonalić przygotowanie motoryczne. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów Akademii ŁKS Dawida Piątkowskiego, Sebastiana Adamczyka oraz Igora Pycia. Dzisiejsze treningi od 16.30 do 17.30, natomiast środowe od 17.30 do 18.30. Zapisy oraz szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 692 741 276 (Dawid Piątkowski).