ŁKS musi być silniejszy na elitę. Szymon Marciniak w IV lidze

Na zajęciach zespołu trenera Kazimierza Moskala powinni pojawić się nowi piłkarze. Na razie niewiele wiadomo na ten temat. W każdym razie powinien być Jakub Letniowski, brat Juliusza, piłkarza Widzewa. Zawodnik miniony sezon spędził w drugoligowej Raduni Stężycy (15 meczów o punkty i trzy gole). Piłkarz ma kontrakt z tym klubem do 30 czerwca, ale nie powinno być kłopotów z tym, żeby 19 czerwca pojawił się na alei Unii 2.

Do ŁKS wraz z Polkowic Jan Kuźma. 20-latek był wypożyczony do Górnika Polkowice i rozegrał 13 meczów. Drużyna spadła jednak do III ligi. 20-latek wystąpił w 13 meczach o punkty, strzelając dwa gole. Po kontuzji powinien wrócić do zajęć Mieszko Lorenc.

III liga (grupa 1.)

We wczorajszym wydaniu „Dziennika Łódzkiego” nie udało nam się zamieścić w jednego meczu przedostatniej kolejki sezonu w grupie pierwszej III ligi. Pogoń Grodzisk Mazowiecki pokonała Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2:1 (1:0) i ma jeszcze teoretyczną szansę na awans do II ligi. Drużyna zajmuje trzecie miejsce w tabeli mając 63 punkty. Prowadzi ŁKS II Łódź - 65, przed Legionovią Legionowo - 64.

BETCRIS IV liga

W meczu kończącym 35. kolejkę Orkan Buczek wygrał na swoim boisku z Jutrzenką Drzewce 3:1 (2:0). Na środę (14 czerwca) zaplanowano mecze 36. kolejki. Spotkanie na Gieksa Arenie pomiędzy miejscowym GKS, a Sokołem Aleksandrów poprowadzi nasz eksportowy arbiter Szymon Marciniak. Na liniach pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz oraz Paweł Sokolnicki. Tercet prowadził niedawny finał Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City, a Interem Mediolan, a wcześniej spotkanie finałowe mistrzostw świata Argentyna - Francja. Tak utytułowanych sędziów jeszcze w tej lidze nie było! Dla samego Szymona Marciniaka na mecz przyjdzie zapewne wielu kibiców. ą

36. kolejka. Środa (14 czerwca): Włókniarz Zelów - Ceramika Opoczno (godz. 17), Jutrzenka Drzewce - AKSSMS Łódź (18), GKSBełchatów - Sokół Aleksandrów (17), Polonia Piotrków Trybunalski - Radomsko (17), MKP-Boruta Zgierz - Zryw Wygoda (17), Stal Niewiadów - Skalnik Sulejów (17.30), WKSWieluń - Omega Kleszczów (18), Zjednoczeni Stryków - KSKutno (18.30). Pauza: Widzew II Łódź .