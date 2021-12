ŁKS Łódź„zaklepał” 18-latka. Dwóch graczy wyróżnionych

Piłkarz nie wystąpił w meczu o pierwszoligowe punkty, choć trenował z zespołem prowadzonym przez Kibu Vicunę. Był za to podstawowym zawodnikiem trzecioligowych rezerw, które debiutują w grupie pierwszej III ligi. Jesienią zaliczył 19 meczów w których strzelił gola. W minionym sezonie, kiedy ŁKS II zdobył mistrzostwo IV ligi zdobył siedem bramek. Piłkarz jest w klubie z alei Unii 2 od 2019 roku. Przygodę z piłką nożna zaczynał w Wiśle Czarnych Dunajec. Potem była juniorska SMS Kraków i w końcu ŁKS. To bez wątpienia jeden z bardziej perspektywicznych piłkarzy klubu z alei Unii. Przedłużenie z nim kontraktu jest bez wątpienia dobrym posunięciem ze strony włodarzy klubu. 18-latek ma zresztą szansę na pierwszoligowy debiut. Ekipie Kibu Vicuny spadek z I ligi raczej nie grozi, a w klubie nie kryją że w przypadku utraty szansy na awans do elity, szansę pokazania się w pierwszym zespole dostaną wyróżniający się gracze rezerw. Jak już wcześniej informowaliśmy klub kierowany przez Tomasza Salskiego chętnie widziałby w rezerwach prowadzonych przez trenerów Marcina Matysiaka i Radosława Pęciaka wychowanka ChKS Łódź Bartłomieja Maćczaka, który jest zawodnikiem drugoligowego KKS Kalisz. Jesienią rozegrał wprawdzie 18 meczów o punkty i dwa w Pucharze Polski, ale nie strzelił ani jednego gola, a jest napastnikiem. Wystarczy choćby przypomnieć sezon 2019/2020, kiedy reprezentował barwy trzecioligowego wówczas Sokoła Aleksandrów i aż 17 razy trafił do bramki rywali.Wcześniej grał w UKSSMS Łódź, Odrze Opole oraz Lechii Tomaszów Mazowiecki. Nic dziwnego, ze piłkarz rozstaje się z drugoligowcem i chce kontynuować karierę w klubie, w którym będzie mógł odzyskać skuteczność.