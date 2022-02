ŁKS Łódź znakomicie radzi sobie w zimowych sparingach

Podopieczni trenera Kibu Vicuny rozpoczęli od wygranej z drugoligowym Motorem Lublin 2:1 (0:1), a następnie, już podczas obozu w Turcji, zremisowali z Ruidarem Pljevlja z Czarnogóry 1:1 (1:1) oraz pokonali zespół z Kazachstanu FKAtyrau 2:1 (0:0) i rozbili pierwszoligowców z Rumunii CSC 1599 Selimbar 5:0 (3:0). Po tym ostatnim meczu jeden z trenerów ŁKS Marcin Pogorzała mówił między innymi: - Fajną sprawą są rozmiary tego zwycięstwa. Drużyna potrzebuje podobnego meczu. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z obecnego etapu przygotowań do rundy wiosennej i przede wszystkim z tego, że było to tylko spotkanie kontrolne. W pojedynczych akcjach i wybranych fragmentach spotkania funkcjonowaliśmy już tak, jak to sobie wyobrażamy, czyli blisko optimum. Są jednak nadal elementy, które koniecznie należy poprawić i dotyczą one miedzy innymi poruszania się po boisku, współpracy czy indywidualnych decyzji podejmowanych przez zawodników.

- Uważam, że rozegraliśmy bardzo dobre spotkanie, w dodatku od pierwszej do ostatniej minuty - mówił z kolei Stipe Jurić. - Moim zdaniem był to w naszym wykonaniu najlepszy mecz sparingowy w tym roku, zarówno pod względem operowania piłką, jak i organizacji gry. Byłem na boisku pół godziny i starałem się dać z siebie wszystko co najlepsze. Cieszę, że wykorzystałem dwie z trzech okazji.

– Grało się dziś naprawdę fajnie - wtóruje Jan Kuźma. - Pod względem fizycznym i piłkarskim wyglądaliśmy bardzo dobrze. Od początku przejęliśmy inicjatywę. Szybko zdobyliśmy bramkę i dzięki temu nabraliśmy pewności siebie. Czuję, że rywalizacja o miejsce w składzie jest dla mnie bardzo dobra. Maksymilian Rozwandowicz i Jakub Tosik to bardzo doświadczeni zawodnicy. Uczę się od nich i mam nadzieję, że zdołam z nimi powalczyć o miejsce w podstawowym składzie.

W środę ełkaesiacy zmierzą się z Ukraińcami z Worskły Połtawa. Rywal zajmuje piąte miejsce w tabeli ukraińskiej ekstraklasy - ma na koncie 33 punkty. Liderem jest Szachtar Donieck (47), który wyprzedza Dynamo Kijów (45), SC Dnipro Dniepr (40) oraz Zorię Ługańsk (36).

W ekipie z Połtawy mamy Dmytro Riznyka, reprezentanta Ukrainy. Gra tam także Joonas Tamm, który jest zawodnikiem narodowego teamu Estonii oraz reprezentanci Luksemburga Olivier Thill i Vincent Thill. Jest też kadrowicz z Mali Ibrahim Kane oraz Yohana Oscar Mkomola z Tanzanii. Naszym zdaniem Worsła to najsilniejsza drużyna z grona tych, z którymi ełkaesiacy zmierzyli się w trakcie zimowych przygotowań. ą