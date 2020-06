ŁKS Łódź zbroi sie na I ligę i pozyskał reprezentanta

Aby do tego doszło, Widzew Łódź musi awansować do I ligi, co tak naprawdę wcale takie pewne nie jest, a GKS Bełchatów uniknąć degradacji do II ligi. W klubie z alei Unii 2 juz ruszyły przygotowania do gry w niższej lidze. Organizacyjnie wiele zmieniać nie trzeba, ale kadrowo tak. Łodzianie dokonali zresztą kolejnego transferu pozyskując 19-letniego Piotra Gryszkiewicza, który grał ostatnio w Lechii Gdańsk, ale do kadry drużyny ekstraklasowej nie zdołał sie przebić. Występował w zespole, który uplasował sie na szóstym miejscu, po rozegraniu 17 kolejek, w Centralnej Lidze Juniorów. Piłkarz ani raz nie wpisał sie na listę strzelców. Piotr Gryszkiewicz przygodę z piłką nożną rozpoczynała w Olivii Gdańsk. Występował także w reprezentacji Polski do lat 18.Z ŁKS związał się kontraktem do końca czerwca 2023 roku.To już kolejny młody piłkarzy pozyskany ostatnio przez ŁKS pod kątem gry w pierwszym zespole. Z juniorskiej drużyny Wisły Kraków przyszedł 17-letni bramkarz Michał Kot, a o rok starszy Marcel Wszołek z Lechii Gdańsk.Seniorzy przygotowują się tymczasem do piątkowego starcia na własnym obiekcie z krakowską Wisłą. To wyjątkowo niewygodny rywal dla spadkowicza z PKOEkstraklasy. Ełkaesiacy z kretesem przegrali z wiślakami oba mecze w rundzie zasadniczej, tracąc w nich aż osiem bramek, a zdobywając dwie. Jeśli drużyna Artura Skowronka wygra w Łodzi, to praktycznie zapewni sobie utrzymanie w piłkarskiej elicie. W klubie spod Wawelu trenerzy oraz lwia część kadry pierwszej drużyny złożyli podpisy pod aneksami do umów, że będą reprezentować barwy krakowskiego Wisły do końca lipca. Wyłamał się jedynie wypożyczony z II ligi japońskiej Brazylijczyk Hebert. To z kolei oznacza, że od 1 lipca nie jest już zawodnikiem krakowskiego klubu. Nie pojawi się więc na boisku w Łodzi. Jak już wczśniej informowaliśmy nie będzie także grał kapitan Wisły Jakub Błaszczykowski. Zawodnik dochodzi do siebie po uszkodzeniu mięśnia dwugłowego.

Za to kibice ŁKS liczą, że trener Wojciech Stawowy ponownie zdecyduje się na zmiany w składzie wyjściowym i da szansę pokazania się tym zawodnikom, którzy pojawiali się na boiskach ekstraklasy rzadko, bądź jeszcze nie zdążyli w niej zadebiutować. ą