ŁKS Łódź zainkasował kolejny cios! Tym razem od PZPN

Kara finansowa, to 20 tysięcy złotych. Ponadto jest zakaz transferów definitywnych i czasowych płatnych, w tym z opcją wykupu zawodnika do końca sezonu 2021/2022. To nie wszystko, bo są jeszcze ograniczenia wynagrodzenia nowo pozyskanych zawodników. Komisja nadała tym decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności.

ŁKS, na czele którego stoi Tomasz Salski ustosunkował sie do ziastniałej sytuacji w specjalnym oświadczeniu„Podjęte przez klub działania, o których poinformujemy w najbliższych dniach, pozwoliły uregulować zobowiązania, ale jak czytamy w uzasadnieniu decyzji – rzeczone zobowiązania zostały spłacone po dacie 30 listopada 2021 roku, w którym zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym rozpoczyna się Sezon Licencyjny, co za tym idzie klub w takim przypadku podlegał sankcjom określonym w Podręczniku Licencyjnym . Oczywiście zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, tym bardziej że w jej wyniku ucierpiał wizerunek klubu, lecz i pragniemy zapewnić wszystkich sympatyków Łódzkiego Klubu Sportowego, że wspomniane kary, podobnie jak powody ich nałożenia, są i w tym przypadku skutkiem nie nowych, a podjętych w przeszłości decyzji. Zadaniem rzeczonego planu naprawczego będzie skorygowanie dotychczasowych metod działania i zrealizowanie celów, które pomogą uzyskać środki zabezpieczające klub przed podobnymi sytuacjami w przyszłości”.