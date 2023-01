ŁKS Łódź w Turcji, Michał Trąbka zmienia klub

Ostatecznie do Turcji poleciało 25 piłkarzy. Są w tym gronie trzej bramkarze. Jest także Milan Spremo, który bedzie tam jeszcze testowany. Na obóz pojechał także Michała Trąbki, który został zawodnikiem mieleckiej Stali. Podpisał umowę z ekstraklasowym klubem, która będzie obowiązywać od 1 lipca 2023. Piłkarz był w ŁKS przez trzy i pół sezonu. Wystąpił w tym czasie w 113 spotkaniach, zdobywając 12 bramek i notując 16 asyst. W rundzie jesiennej obecnego sezonu zaliczył 18 meczów w których strzelił trzy gole. Jeśli już jesteśmy przy sprawach kadrowych klubu z alei Unii 2, to koniecznie trzeba odnotować, że Kamil Dankowski przedłużył umowę z ŁKS do 30 czerwca 2025 roku. Piłkarz jest w Łodzi od połowy 2020 roku. W obecnym sezonie wystąpił w 18 meczach i strzelił dwa gole. Został także wybrany najlepszym prawym obrońcą, rundy jesiennej I ligi. - Chciałem zostać w Łodzi, bo ten klub ma wszystko, aby być na najwyższym poziomie w Polsce - mówi. - Bardzo dobrze się tu czuję. Rozumiem z kolegami, trenerami oraz pracownikami klubu. Kibice też mnie wspierają . Dodajmy, że do Turcji nie pojechali bramkarze Marek Kozioł oraz Maciej Radaszkiewicz. Pierwszy stracił miejsce nie tylko w „jedenastce” pierwszoligowca, ale również w kadrze zespołu trenera Kazimierza Moskala, który stawia na Dawida Arndta oraz Aleksandra Bobka. „Młode wilki”, póki co, nie zawodzą szkoleniowca. - Marek miał prawo być troszeczkę rozczarowany, bo zakomunikowałem mu, że filozofia klubu jest taka, że będziemy stawiać na naszych młodszych bramkarzy - mówi Janusz Dziedzic, dyrektor sportowy ŁKS. - Ma on jednak ważną umowę, nie znalazł natomiast się żaden klub chętny na jego usługi, sam też nie wspomniał że chce umowę rozwiązać z własnej inicjatywy, to pracuje z zespołem i po prostu walczy.

Z kolei Maciej Radaszkiewicz wystąpił jesienią w trzech meczach pierwszego zespołu i 15 rezerw. W drugiej drużynie strzelił aż 11 goli. - Po rozmowie z trenerem pierwszego zespołu stwierdziliśmy, że na ten moment piłkarz nie ma szans, żeby wygrać rywalizację z pozostałymi zawodnikami pierwszego zespołu - kontynuuje Janusz Dziedzic. - Szukamy optymalnego rozwiązania. Maćka stać go na grę w wyższej lidze niż trzecia, ale na ten moment żadna oficjalna oferta z innego klubu nie wpłynęła do ŁKS.

Jeśli zaś chodzi o Turcję, to ełkaesiacy będą nie tylko trenować. W planach mają także, co najmniej trzy mecze sparingowe. Już w środę (25 stycznia) mają się zmierzyć Admirą Wacker Mödling z Austrii. Potem zaplanowane są starcia z Worskłą Połtawa z Ukrainy (28 stycznia) i AFK Csikszereda Miercurea Ciuc z Rumunii (3 lutego).

Bazą ełkaesiaków jest natomiast pięciogwiazdkowy Hotel The Sense Deluxe, położony około dwustu metrów od plaży i około czterech kilometrów od centrum Side. W obiekcie znajdują się między innymi dwa baseny, profesjonalna strefa odnowy biologicznej oraz siłownia.