ŁKS Łódź rozpoczął treningi. Na początek było 31 piłkarzy ZDJĘCIA

Zanim zaczął się trening piłkarze przeszli testy na koronawirusa i zostali zaszczepieni. Sztab szkoleniowy miał do dyspozycji 31 graczy. Nie było żadnego nowego zawodnika, jeśli nie liczyć Mateusza Kowalczyka, który zaliczył jesienią 14 meczów w zespole trzecioligowych rezerw ŁKS. Strzelił jednego gola. Zawodnik przyszedł do Łodzi przez sezonem z Ząbkovii Ząbki. Potem ełkaesiacy przenieśli się do ośrodka Akademii ŁKS przy ul. Minerskiej, gdzie ćwiczyli na boisku pod tzw. balonem w grupach.

Warto dodać, że pojawił się nieoczekiwanie Jan Sobociński. Nie wziął jednak udziału w treningu. Przyjechał jedynie pożegnać się z kolegami z zespołu, bo już we wtorek wylatuje z Warszawy do USA. Będzie tam występował w Charlotte FC, które zadebiutuje w rozgrywkach Major League Soccer. Piłkarz podpisał z tym klubem kontrakt na początku 2021 roku, ale został do ŁKS, którego jest wychowankiem, wypożyczony. We wtorek oraz w środę, piątek i sobotę będą trenować na murawie. W czwartek piłkarze mają w planach zajęcia w siłowni i na boisku.

Przypomnijmy, że piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego przed zaplanowaną na drugą połowę lutego inauguracją piłkarskiej wiosny rozegrają pięć spotkań sparingowych. Pierwsze z nich z drugoligowym Motorem Lublin, który prowadzi były ełkaesiak Marek Saganowski, odbędzie się 19 stycznia. Kolejne mecze podczas zgrupowanie w Side z Rudarem Pljevlja z Czarnogóry, FK Atyrau z Kazachstanu oraz ukraińską Worskłą Połtawa. Po powrocie do Polski łodzianie rozegrają sparing z drugoligową Pogonią Grodzisk Mazowiecki (20 lutego w Łodzi), a kilka dni później zainaugurują piłkarską wiosnę wyjazdowym spotkaniem z GKS. Jastrzębie. Niewykluczone jednak, że jeszcze wcześniej zmierzą się z Puszczą Niepołomice. Z tym zespołem mają do rozegrania mecz zaległy. W poniedziałek przygotowania do wiosny rozpoczęły także trzecioligowe rezerwy ŁKS. W zajęciach prowadzonych przez trenerów Marcina Matysiaka, Radosława Pęciaka i Michała Zaparta wzięło udział 28 piłkarzy. Był w tym gronie pozyskany niedawno z Wisłoki Dębica Błażej Radwanek też trzech wyróżniających się zawodników ŁKS U17, który jesienią wywalczył awans do Centralnej Ligi Juniorów. Zabrakło natomiast Marcela Wszołka i Mateusza Kowalczyka, którzy rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej z pierwszą drużyną. Pierwszy dzień przygotowań rezerwistów zwieńczyła gra wewnętrzna. ą