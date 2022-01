ŁKS Łódź rozpoczął 2022 rok od wygranej z Motorem Lublin

odopieczni trenera Kibu Vicyny zapewnili sobie zwycięstwo dopiero przed końcem spotkania, bo to przyjezdni pierwsi cieszyli się z gola, a konkretnie Piotr Ceglarz, który już w 18 minucie pokonał Dawida Arndta. Mogli zresztą podwyższyć na 2:0, ale dogodnych okazji na zdobycie bramki nie wykorzystali Michał Fidziukiewicz i Cezary Polak. W ostatnich minutach pierwszej połowy do głosu doszli jednak ełkaesiacy, ale Pirulo trafił w poprzeczkę.

Na początku drugiej odsłony sędzia upomniał czerwoną kartką Adama Marciniaka. Piłkarz wrócił jednak na boisko, bo szkoleniowcy onu ekip doszli do wniosku, że lepiej grać w pełnych składach. Od około 60 minuty ŁKS przycisnął rywala. Sygnał do ataku dał Mateusz Kowalczyk, strzelając zaskakująco zza linii polar karnego. Górą był jednak bramkarz drugoligowca. W 78 minucie Sebastian Madejski nie miał jednak nic do powiedzenia po strzale głową Stipe Jurića. Był to pierwszy gol w roku 2022 dla ŁKS . Tuż przed końcem spotkania zdobywca bramki dośrodkował do będącego w polu karnym Brazylijczyka Ricardinho, a ten strzelił zwycięskiego gola. Można powiedzieć, wreszcie bo przecież jesienią ani raz nie trafił do siatki w pierwszoligowych spotkaniach. Był to ostatni gol w meczu rozegranym na boisku przy ulicy Minerskiej, dający łodzianom zwycięstwo 2:1 (0:1). W przyszły piątek ełkaesiacy wylecą na zgrupowanie do Turcji, gdzie mają nie tylko trenować, ale także rozegrać co najmniej trzy mecze sparingowe. Ich rywalami będą zespoły występujące w najwyższych ligach Czarnogóry, Kazachstanu oraz Ukrainy.

