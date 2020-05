ŁKS Łódź przechodzi przez bramkę. Trener analizuje piłkarzy - ZDJĘCIA

Wojciech Stawowy, nowy trener ostatniej drużyny w tabeli PKOEkstraklasy, przyznaje w wywiadzie dla Łączy nad Piłka, że utrzymanie drużyny w elicie jest realne, choć cudotwórcą nie jest.

- Jestem przekonany, że w ŁKS wszyscy będą robić wszystko, by się utrzymać - mówi. - To trudne zadanie, ale do wykonania.

Ponadto dodaj. - Obejmując ŁKS, wziąłem na siebie dużą odpowiedzialność. I mam tego świadomość. Dużo pracy było, jest i będzie. W krótkim czasie musiałem przeanalizować każdego zawodnika, nie tylko pod względem piłkarskim, ale także mentalnym. Było mnóstwo dyskusji ze sztabem i kierownictwem, rozmów z piłkarzami. Trzeba było zaplanować najbliższe treningi, a czas, by przygotować się do rozgrywek, jest bardzo krótki. Na bieżąco weryfikuję każdy trening i wprowadzam zmiany.

Podopieczni trenera Wojciecha Stawowego trenują tymczasem z dużym zaangażowaniem. - Cieszy to, że nikt nie ma spuszczonej głowy - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy ŁKS Łódź. - W czwartek drużyna trenowała na alei Unii. Wchodząc na boisko piłkarze i trenerzy musieli przejść przez bramkę dezynfekującą. Na piątek zaplanowano przedpołudniowe zajęcia w grupach, a popołudniowe z całą drużyną. W sobotę ma być jeden trening, niedziela za to będzie wolna. Obecnie zajęcia oparte są głównie na treningach z piłką. Widać, że piłkarze chcą się pokazać nowemu trenerowi z jak najlepszej strony i ostro walczą na treningach. Tak już szkoleniowiec wspominał jest teraz nowe rozdanie i każdy z jego podopiecznych ma szansę na miejsce w podstawowym składzie.

Za to Departament Logistyki Rozgrywek dokonał niewielkich korekt w terminarzu PKOEkstraklasy. I tak mecz 28. kolejki Raków Częstochowa - ŁKS Łódź zaplanowany na 7 czerwca (niedziela), rozpocznie się godz. 12.30. Przypominamy, że drużyna spod Jasnej Góry, prowadzona przez trenera Marka Papszuna, rozgrywa mecze jako gospodarza na stadionie w Bełchatowie. Znamy też już dokładny terminarz 29. kolejki. Drużyna trenera Wojciecha Stawowego zmierzy się w środę (10 czerwca) na swoim boisku z Jagiellonią Białystok (20.30) . Wszystkie te spotkania będą transmitowane przez Canal+Sport 2.ą