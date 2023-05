ŁKS Łódź oraz Ruch Chorzów mogą świętować awans do elity

Elitę na wyciągnięcie ręki ma ŁKS Łódź, któremu do awansu wystarczy remis w Gdyni. Z kolei jeśli Ruch Chorzów wygra lub zremisuje derbowy mecz w Katowicach, a Wisła Kraków nie wygra w starciu z sosnowieckim Zagłębiem, to „Niebiescy” będą świętować awans do elity. Byłaby to trzecia z rzędu promocja zasłużonego klubu, który ma za sobą awans do II i III ligi. Z pierwszoligowymi boiskami pożegnały się już Sandecja Nowy Sącz oraz Chojniczanka Chojnice. Trzecim spadkowiczem będzie zapewne Skra Częstochowa z byłymi ełkaesiakami w składzie Przemysławem Sajdakiem oraz Piotrem Pyrdołem. Porażka lub remis ekipy spod Jasnej Góry z Puszczą Niepołomice oznacza II ligę i to bez względu na rozstrzygnięcie Odry Opole z Chojniczanką Chojnice. Częstochowianie tracą do opolan pięć punktów.

Całe środowisko skupione wokół ŁKS żyje piątkowym starciem swoim ulubieńców w Gdyni, a dyrektor sportowy klubu Janusz Dziedzic przebywa w Belgii, gdzie uczestniczy w stażu w ramach kursu Dyrektora Sportowego PZPN. Wróćmy do piątkowego starcia. Otóż trener Kazimierz Moskal nie będzie mógł liczyć na Milana Spremo, który zmaga się z kłopotami zdrowotnymi. Nie pojawił się zresztą na boisku w starciu z Resovią. Dodajmy, że jego kontrakt z klubem z alei Unii 2 wygasa po zakończeniu obecnego sezonu.W rundzie wiosennej Serb wystąpił w 10 ligowych meczach. ą

I liga

33. kolejka (przedostatnia w sezonie). Piątek (26 maja): Arka Gdynia - ŁKS Łódź (20.30, wynik meczu w rundzie jesiennej 1:3), Sandecja Nowy Sącz - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18, 0:2). Sobota (27 maja): Chrobry Głogów - Górnik Łęczna (20, 2:0), GKSKatowice - Ruch Chorzów (17.30, 0:1), Resovia - Bruk-Bet Termalika Nieciecza (15, 0:3). Niedziela (28 maja): GKSTychy - Stal Rzeszów (18, 2:1), Odra Opole - Chojniczanka Chojnice (15, 2:1), Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec (12.40, 2:1). Poniedziałek (29 maja): Skra Częstochowa - Puszcza Niepołomice (18, 0:3).