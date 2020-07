ŁKS Łódź nigdy nie przegrał z Rakowem na alei Unii 2

Drużyna spod Jasnej Górny nigdy w historii nie wygrała meczu na alei Unii 2. Co więcej, przegrała tu pięć z sześciu ostatnich spotkań ligowych. Jak wyliczył rozkochany w łódzkiej drużynie Remek Piotrowski, obie drużyny mierzyły się z sobą w oficjalnych meczach 12 razy. Siedmiokrotnie triumfował ełkaesiacy, raz górą był Raków ale na swoim boisku.Cztery mecze kończyły się remisowo. Dziś jest więc wyborna okazja na wygraną ŁKS, a przypomnijmy, że łodzianie czekają na zwycięstwo w elicie od 4 marca, czyli od 25. kolejki. Pod wodzą trenera Wojciecha Stawowego łodzianie przegrali aż osiem spotkań, a tylko jedno zremisowali. Bilans, więcej niż wstydliwy. Szkoleniowiec zapewne chętnie wpisałby do swojego CV choćby jedną wygraną w PKO Ekstraklasie z ŁKS. Nie dalej jak po meczu z Arką, czyli siódmej porażce z rzędu, Wojciech Stawowy zapewniał, że pracuje nad sferą mentalną zespołu, który po kiepskim sezonie ma kłopoty aby się podnieść, a w takiej pracy pomagają zwycięstwa. Zaasekurował sie też, że wprawdzie jeszcze w tym sezonie jego drużyna będzie walczyć w dwóch pozostałych meczach (jest jeszcze wyjazdowe spotkanie z Koroną Kielce), o komplet punktów, ale priorytetem są jednak potyczki w I lidze. Kibice, a i dziennikarze, przyzwyczaili się już do tez wygłaszanych przez Wojciecha Stawowego, które nic praktycznie nie wnoszą nowego. Mamy za to nadzieję, że w końcu szkoleniowiec da szansę pokazania się w pozostałych 180 minutach w PKOEkstraklasie, takim piłkarzom jak Artur Sójka, Mieszko Lorenc, czy pozyskani niedawno Marcel Wszołek i Piotr Gryszkiewicz. To, podobno, piłkarze którzy mają decydować o postawie łódzkiej drużyny w I lidze. Gdzie więc mają łapać boiskowe doświadczenie, może na boisku w Warcie podczas środowego meczu rezerw Pucharu Polski z miejscową Jutrzenką? Wtorkowe spotkanie poprowadzi sędzia Tomasz Kwiatkowski z Warszawy. 42-letni arbiter był w tym sezonie rozjemcą w dwóch meczach z udziałem ełkaesiaków - przegranego w Gdyni z Arką (1:4) oraz wygranej w Pucharze Polski z Górnikiem Zabrze (2:0).

PKO Ekstraklasa

36. kolejka(przedostatnia). Wtorek (14 lipca): ŁKS Łódź - Raków Częstochowa, Wisła Płock - Korona Kielce, Zagłębie Lubin - Wisła Kraków, Arka Gdynia - Górnik Zabrze. Środa (15 lipca): Lechia Gdańsk - Legia Warszawa, Cracovia - Lech , Pogoń Szczecin - Piast Gliwice, Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław. Początek wszystkich meczów o godzinie 20.30.ą