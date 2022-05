ŁKS Łódź nie dostał licencji na grę w PKO Ekstraklasie. Widzew ma licencję!

W uzasadnieniu czytamy, ze powodem negatywnej decyzji było niespełnienie przez klub z niespełnieniem kryteriów F.01, F.02, F.03, F.04 oraz F.05. Co to oznacza? Chodzi między innymi o roczne sprawozdanie finansowe, którego klub nie przygotował w odpowiednim czasie.

Ponadto ŁKS musi dowieść, że na dzień 31 marca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się Sezon Licencyjny, nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec innych klubów piłkarskich z tytułu działalności transferowej, które powstały do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny.

To nie wszystko, bo klub nie może posiadać przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników oraz na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego oraz z tytułu kar nałożonych przez właściwe organy dyscyplinarne.

Od powyższej decyzji przysługuje klubowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni od doręczenia decyzji.

Klub będzie odwoływał od tej decyzji.