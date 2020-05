ŁKS może trenować (© Fot. Krzysztof Szymczak)

PZPN wydał komunikat, w którym poinformował o zgodach dla kolejnych klubów na treningi grupowe. Najważniejsza informacja dla fanów ŁKS Łódź jest taka, że drużyna z alei Unii 2 może mieć zajęcia w grupie.

To krok milowy w przygotowaniach do wznowienia rywalizacji PKOEkstraklasy. Jeszcze rano w środę wydawało się, że jest kiepsko, bo między innymi trzech piłkarzy było podeJrzanych o zarażenie koronawirusem. Na szczęście ostateczne wyniki na obecność koronawiursa okazły negatywne i nic już nie stoi na przeszkodzie, aby przygotowania drużyny trenera Wojciecha Stawowego do rozgrywek nabrały rozpędu.

Wraz z ŁKS zgodę od PZPN na wznowienie treningów otrzymała także gdyńska Arka. Tym samym pozostały tylko dwa kluby PKO Ekstraklasy, które takowej zgody nie mają, to Korona Kielce i Lechia Gdańsk. Na chwilę obecną mogą one prowadzić tylko treningi indywidualne.

W grupie dopuszczonej do treningów grupowych są: Piast Gliwice, Górnik Zabrze, Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków, Cracovia, Legia Warszawa, Wisła Płock, Arka Gdynia, ŁKS Łódź

