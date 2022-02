ŁKS Łódź ma zakaz transferów, więc przedłuża umowy

ŁKS przedłużył właśnie do końca czerwca 2025 roku umowę z Kelechukwu Ibe-Torti. - Cieszę się, że klub przedłużył ze mną kontrakt - mówi piłkarz. - Czuję się tutaj bardzo dobrze, prawie jak w rodzinie. Dostaję wsparcie od kolegów z drużyny. To wielka sprawa, że mogę z nimi grać i trenować. Liczę na więcej bramek i asyst, bo jako ofensywny zawodnik muszę tego od siebie wymagać. Cele indywidualne? Zawsze takie same – być coraz lepszym i poprawiać swoje błędy boiskowe i taktyczne. A jeśli chodzi o cel drużynowy, to chyba wszyscy wiemy.

Popularny „Kelly” rozegrał dotychczas 13 meczów w I oraz trzy w Pucharze Polski. Występował także w trzecioligowych rezerwach ŁKS przyczyniając się w minionym roku do awansu drużyny do III ligi oraz do gry w finale wojewódzkim Pucharu Polski. Urodzony w Nigerii piłkarz rozpoczynał przygodę z futbolem w Escoli Varsovia. W sezonie 2019/20 rozegrał 16 meczów w Centralnej Lidze Juniorów U-19. Ze stolicy przyszedł do klubu z alei Unii. Kilka miesięcy temu dostał polskie obywatelstwo. „Kelly” przygotowuje się zespołem trenera Kibu Vicuny do rundy wiosennej na obozie w Turcji.