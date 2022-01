ŁKS Łódź liczy na cofnięcie zakazu transferowego

Został on nałożony na początku stycznia. Oto oświadczenie klubu w tej sprawie, przesłane do redakcji przez Bartosza Króla, rzecznika prasowego ŁKS. „Informujemy, że klub dopełnił wszelkich formalności związanych z rozliczeniem zaległości wobec Dragoljuba Srnića. Wysłaliśmy w tej sprawie stosowne dokumenty zarówno do przedstawiciela samego zawodnika jak i do UEFA, czyli europejskiej federacji. W całości zostały także rozliczone zobowiązania wobec Carlosa Morosa Gracii i w tej sprawie otrzymaliśmy już odpowiednie potwierdzenie z UEFA. Liczymy zatem na jak najszybsze cofnięcie zakazu transferowego wobec ŁKS”.

Tyle oświadczenie. Pozostaje mieć nadzieję, że klub z alei Unii 2 nie mija się z prawdą. Czy po ewentualnym zniesieniu zakazu transferowego fani ŁKS mogą liczyć na transfery? Prezes klubu Tomasz Salski oraz trener twierdzą, że nie ma takiej potrzeby, bo po powrocie do treningów piłkarzy leczących jesienią urazy, drużyna jest wystarczająco silna. Inaczej do tematu transferów podchodzą choćby w Miedzi Legnica. Otóż do lidera pierwszoligowej tabeli przyszedł Jens Gammelby. To 26-letni obrońca, który w obecnym sezonie występował w barwach mistrza Danii Brondby Kopenhaga. Piłkarz ma na koncie grę w eliminacjach Ligi Mistrzów oraz w fazie grupowej Ligi Europy. Powinien być solidnym wzmocnieniem zespołu prowadzonego przez Wojciecha Łobodzińskiego.

Tymczasem w środę (26 stycznia) poznać mamy nazwiska piłkarzy, którzy wylecą w piątek z warszawskiego lotniska Okęcie na zgrupowanie do Side w Turcji. Wybrańców ma być 28, w tym czterech bramkarzy. Do samolotu wsiądzie jednak około 40 osób, bo dojdzie sztab szkoleniowy, fizjoterapeuci i oczywiście kierownik drużyny Jacek Żałoba. Będzie także przedstawiciel klubowych mediów. - W piątek rano nasi piłkarze wyruszą na warszawskie Okęcie, skąd odlecą do Turcji - mówi Bartosz Król. - Tego samego dnia w Side rozpocznie się zgrupowanie, gdzie łodzianie rozegrają trzy kolejne mecze sparingowe.

- Bardzo ważne jest to, że kolejny tydzień przygotowań do rundy wiosennej rozpoczynamy bez kontuzji - mówi trener ŁKS Kibu Vicuna. - Teraz przyjdzie czas na pracę nad taktyką gry w defensywie i ofensywie. Jeśli chodzi o listę zawodników na zgrupowanie w Turcji, to poczekamy do środy. Tego dnia zostanie ogłoszona. ą