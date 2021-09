ŁKS Łódź gra na alei Unii ze spadkowiczem z ekstraklasy

Miejmy nadzieję, że z piłkarzy nie ujdzie „powietrze” po doniesieniach o tym, iż sternik ŁKS Tomasza Salski nie wyklucza sprzedaży klubu. Wróćmy jednak na boisku, a tu tradycyjnie już szkoleniowiec ełkesiaków Kibu Vicuna ma kłopoty kadrowe. -

– Są piłkarze, którzy trenują z drużyną dłużej niż tydzień, ale sytuacja każdego z tych zawodników jest inna, ponieważ mieli oni różne kontuzje - mówi szkoleniowiec. - Są też gracze, którzy mogą pojawić się w sobotę w pierwszym składzie, albo na ławce rezerwowych.

Nie wiadomo, w której grupie znajdzie się Javi Moreno, który doznał urazu podczas starcia w Legnicy. Boisko podczas tego spotkania opuści równie kontuzjowani Bartosz Szeliga oraz Jakub Tosik.

Pewny miejsca w wyjściowym składzie może być młodzieżowiec Mieszko Lorenc, którego grę Kibicu Vicuna komplementuje. - Jestem bardzo zadowolony z tego jak grał Mieszko w Legnicy i nie była to dla mnie niespodzianka - mówi szkoleniowiec zespołu z alei Unii 2. - Sygnalizowałem wcześniej, że ma umiejętności aby być bardzo dobrym piłkarzem – wyprowadzenie piłki, czytanie gry, pokazał dobrą grę defensywną, z takim przeciwnikiem jak Miedź, a także pewność siebie.

Jak Kibu Vicuna ocenia rywala? - To bardzo solidny zespół, grali w poprzednim sezonie w ekstraklasie, mają piłkarzy doświadczonych, jak choćby Kamila Bilińskiego, Giorgi Merebashviliego, Joana Romana, Martina Polacka oraz Michała Janotę. W kadrze Podbeskidzia jest zresztą dużo piłkarzy, którzy grali w ekstraklasie. Są bardzo dobrzy w przejściu z obrony do ataku, kiedy odbierają piłkę na środku pola to mają szybkich zawodników i jakość w kontratakach. Podbeskidzie potrafi także grać wysokim pressingiem, stara się otwierać akcje od bramkarza i środkowych obrońców. Ponadto Kamil Biliński jest w dobrej formie, a ponadto to piłkarz, który zawsze był bramkostrzelny, potrafi być liderem zespołu, jego kapitanem.

Mecz poprowadzi pochodzący z warszawy sędzia Damian Sylwestrzak, który w obecnym sezonie rozstrzygał już dwa spotkania PKOEkstraklasy, dwa I ligi oraz starcie o Superpuchar. Jego asystentami będą Adam Karasewicz i Krzysztof Stępień, a sędzią technicznym Damian Gawęcki. Za system wideoweryfikacji VAR odpowiadają natomiast Jacek Małyszek oraz Marcin Borkowski.

Podbeskidzie ma na koncie 12 punktów i zajmuje w ligowej tabeli ósme miejsce. Ełkaesiacy plasują się na pozycji czwartej z 14 „oczkami”.ą

I liga

9. kolejka. Sobota (18 września): ŁKS II Łóa). Niedziela (19 września): GKSTychy - Widzew Łódź (12.40), Odra Opole - Stomil Olsztyn (15), Puszcza Niepołomice - Chrobry Głogów (18), Korona Kielce - Sandecja Nowy Sącz (20.30), ŁKS Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała (12.40). Poniedziałek (20 września): Skra Częstochowa - Arka Gdynia (18), Górnik Polkowice - GKSKatowice (20.30).