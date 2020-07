ŁKS kończy wreszcie z tą elitą, czas na I ligę

Drużyna Wojciecha Stawowego pojedzie do Kielc podbudowana wygraną w Rakowem Częstochowa 3:2 (1:2). Szkoleniowiec nie będzie mógł jednak liczyć na strzelca dwóch goli w tym meczu Samu Corrala. Dla Hiszpana sezon skończył sie po meczu z zespołem spod Jasnej Góry. Podczas tego spotkania ukarany został żółtą kartką, a jako że ma na koncie nadmiar “żółtek” musi pauzować. Zapewne zastąpi go Jakub Wróbel lub Łukasz Sekulski. Na boisko nie wyjdą także Ricardo Guima oraz Tadej Vidmajer. Ci piłkarze są kontuzjowani. Można się spodziewać, że szkoleniowiec łodzian nieco zamiesza w składzie, może w końcu szansę zaliczenia debiutu w elicie dostaną Mieszko Lorenc lub Tomasz Górecki? Inna sprawa, że podczas środowego meczu Pucharu Polski w Warcie żaden z nich nie zachwycił. W bramce powinien za to stanąć Dawid Arndt, który zaliczył nawet niezły debiut w elicie.

Szkoleniowiec Korony Maciej Bartoszek zapewne postawi na młodzież. W ostatnio rozegranym meczu z Wisłą Płock (1:3) grało aż ośmiu młodzieżowców, w tym 16-letni Iwo Kaczmarek. Wychowanek Korony rozegrał 90 minut i zdaniem trenera pokazał się z dobrej strony. Wcześniej pokazał się na boisku w dwóch meczach, ale po kilka minut.

Ełkesiacy nie są więc bez szans na wygraną w tym meczu. Przed pierwszoligową batalią, w której zapewne dojdzie także do derbów Łodzi, warto zakończyć nieudany w sumie sezon dwoma zwycięstwami. To buduje zespół, tym bardziej, że nie zanosi się, aby podczas krótkiej przerwy letniej ktoś z podstawowych graczy rozstał się z klubem z alei Unii. W każdym razie żadnemu z piłkarzy kontrakt się nie kończy. Jeśli już jakiś ełkaesiak jest na celowniku silniejszego klubu, to zapewne 18-letni Adam Ratajczyk. Sternicy klubu z alei Unii mogą go puścić, ale za konkretne pieniądze. Wprawdzie pojawiły się głosy o zainteresowaniu Janem Sobocińskim, między innymi ze strony Pogoni Szczecin, ale konkretna oferta na alei Unii 2 nie wpłynęła. Sternik ŁKS Tomasz Salski stwierdził za to w wywiadzie dla klubowej telewizji, że w grę wchodzą dwa, góra trzy transfery, ale pewnie jeszcze nie przed pierwszym treningiem. Po meczu w Kielcach piłkarze wyjadą na krótkie urlopy. Zajęcia mają wznowić pod koniec lipca. Inaugurację nowego sezonu w I lidze zaplanowano na weekend 29-30 sierpnia. Już 15 sierpnia czeka łodzian mecz Pucharu Polski.