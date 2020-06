Ważna jest zwłaszcza przewaga nad Górnikiem, bo przecież bezpośrednio na zaplecze PKOEkstraklasy awansują dwie najlepsze drużyny. Można śmiało rzec, że Widzew jest już w „ogródku”. Fani łódzkiej drużyny pokpiwają od wtorku z lokalnego rywala z alei Unii 2, że już w I lidze jest, a widzewiacy jeszcze nie. Gorzkie to dla ŁKS, ale prawdziwe. W każdym razie w sezonie 2020/2021 szykują się nam derby Łodzi.

W najbliższą niedzielę (28 czerwca) czeka wyjazdowe spotkanie z Górnikiem Polkowice, który jest beniaminkiem II ligi. Gospodarze prowadzeni przez Albańczyka Enkeleida Dobi mają na koncie 38 punktów i zajmują ósme miejsce w tabeli. Do pozycji szóstej, premiowanej udziałem w barażach o I ligę, tracą jednak pięć punktów. Rezerwy Lecha Poznań, które są z kolei na miejscu 15, czyli spadkowym, wyprzedzają o cztery oczka. Muszą się więc polkowiczanie oglądać za siebie. Po wznowieniu rozgrywek Górnik zdobył siedem punktów, wszystkie w ostatnich meczach, w których pokonał na wyjazdach Elanę Toruń 4:1 (2:1), Pogoń Siedlce 3:1 (1:0) i zremisował w Lechem II Poznań 1:1 (1:1). Pierwsze dwa mecze były jednak dla zespołu z Polkowic fatalne, bowiem przegrał pod Wawelem z Garbarnią 0:4 (0:2) i na swoim boisku z Legionovią Legionowo 1:2 (1:1). Warto dodać, że w meczu z Elana błysnął Michał Bednarski, który strzelił wszystkie cztery gole. Ten 24-letni wychowanek UKSSP Głogów gra najlepszy sezon w karierze, ma już na koncie 21 bramek i przewodzi w klasyfikacji skutecznych II ligi. O trzy bramki wyprzedza widzewiaka Marcina Robaka. Bezpośredniego pojedynku piłkarzy jednak nie będzie, bo łodzian pauzuje za żółte kartki. - Zainteresowanie meczem jest duże - mówi Jan Wierzbicki, rzecznik prasowy Widzewa. - My nie sprzedajemy biletów, ale rozdajemy zaproszenia. Było 700 zaproszeń i wszystkie znajdą właścicieli. Wyjdziemy w najsilniejszym składzie, na dodatek drużyna jest podbudowana dwoma wysokimi wygranymi w ostatnich meczach ligowych. ą