ŁKS grozi upadłość? Prokurent twierdzi, że nie ma takiej opcji

Czy będą to ostatnie mecze sezonu zależy wyłącznie od ełkaesiaków.Jeśli pokonają obie drużyny, to dostaną szansę gry w barażach o PKOEkstraklasę. Tyle tylko, że na dziś jeśli nawet jakimś cudem awans wywalczą, to nie wystąpią w elicie, bo klub nie dostał przecież licencji na sezon ekstraklasowy 2022/2023. Trudno więc oczekiwać, że ełkeasiacy będą walczyć do upadłego, tym bardziej, że coraz głośniej mówi się, iż po sezonie dojdzie do dużych zmian kadrowych . Wprawdzie Jarosława Olszowego, prokurenta ŁKS Łódź, uspokaja, że wszystko będzie dobrze, a kłopoty z licencją, to jedynie wypadek przy pracy, to jakoś trudno wierzyć w to co mówi. Gdyby wszystko było dobrze, to klub miałby już licencję w kieszeni. - Jesteśmy pewni, tego co robimy, więc nie zakładamy negatywnej opinii w sprawie uzyskania licencji po złożeniu tegoż odwołania - mówi dla klubowych mediów Jarosław Olszowy. - Dodam przy tej okazji, że licencja na grę w pierwszej lidze dla ŁKS nie jest zagrożona. Obecnie koncentrujemy się na celach krótkoterminowych, czyli na zapewnieniu klubowi płynności finansowej, utrzymywaniu w ryzach jego finansów i przede wszystkim staramy się, aby zobowiązania klubu nie rosły. Na plan długoterminowy, tak jak na podsumowanie obecnego roku finansowego i całego sezonu piłkarskiego, przyjdzie czas po ostatnim meczu. I wtedy właśnie zamierzamy skupić się na przemodelowaniu strategii długoterminowego rozwoju klubu. Dodam, że rozmawiamy z potencjalnymi inwestorami. Szukamy ludzi gotowych zaangażować się finansowo w klub.

Jednocześnie Jarosław Olszowy twierdzi, że w przypadku braku awansu drużyny do ekstraklasy ŁKS nie musi się obawiać upadłości. Już niedługo wysokość kapitału akcyjnego klubu wyniesie ponad 11,5 mln zł - mówi. - Biorąc wszystko to pod uwagę klubowi nie zagraża ogłoszenie upadłości.

Pozostaje mieć nadzieję, że prokurent ŁKS nie mija się z prawda w tym co powiedział.