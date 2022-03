ŁKS gra z Miedzią.Trener gości komplementuje Pirulo

Warto jednak pamiętać, że łodzianie w meczu rundy jesiennej pokonali zespół prowadzony przez trenera Wojciecha Łobodzińskiego na jego boisku 2:0 (0:0) po dwóch golach Pirulo. Była to jedyna w tym sezonie porażka legniczan u siebie. Miedź przegrała raptem dwa spotkania, ale sposób na lidera I ligi znaleźli 26 września piłkarze Stomilu Olsztyn, którzy wygrali na swoim obiekcie aż 3:0 (1:0). Ełkaesiacy mają na koncie aż siedem porażek, na alei Unii 2 polegli czterokrotnie. W 2022 roku trzykrotnie zaprezentowali się swoim kibicom i grali z różnym skutkiem - rozpoczęli od pokonania w zaległej potyczce Puszczy Niepołomice 2:0 (0:0), potem zremisowali bezbramkowo z kielecką Koroną, a następnie ulegli sensacyjnie Stomilowi Olsztyn 0:2 (0:1). A więc zespół znajdujący się w strefie spadkowej I ligi ma na rozkładzie ełkaesiaków i legniczan. Dodajmy, że piątkowy mecz jest jedyną potyczką 25. kolejki, jaka zostanie rozegrana w ten weekend. Początek starcia o 20.30. Pozostałe spotkania przełożono na początek kwietnia z powodu przerwy reprezentacyjnej.

Sztab szkoleniowy łodzian nie musi kombinować ze składem, bowiem do dyspozycji są wszyscy piłkarze. Nacho Monsalve odpokutował za czerwoną kartkę, nikt nie narzeka na uraz ani kontuzję. Warto jednak przypomnieć, że po trzy „żółtka” mają na koncie Piotr Janczukowicz oraz Javi Moreno. Każda następna kartka oznacza przymusową przerwę w kolejnym spotkaniu.

W drużynie z Legnicy nie zobaczymy natomiast Carlosa Julio Martineza Rivy i środkowego pomocnika, Damiana Tronta, który wystąpił we wszystkich dotychczasowych meczach ligowych. Obu piłkarzy wyeliminowały z gry żółte kartki. - Jedziemy do Łodzi po trzy punkty, ale oczywiście mamy respekt do rywali - twierdzi Radosław Bella, asystent trenera Miedzi. - Do meczu podejdziemy jednak bez kompleksów. Mamy plan na spotkanie.

Ponadto szkoleniowiec komplementował Pirulo, stwierdził, że każdy zespół I ligi chciałby go mieć w składzie.

Dodajmy, że piątkowe starcie będzie transmitowane przez Polsat Sport News. ą