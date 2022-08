ŁKS gra na dwóch frontach. W Pucharze Polski ze Stalą

Pucharowym przeciwnikiem zespołu trenera Kazimierza Moskala będzie mielecka Stal, która rewelacyjnie radzi sobie w PKO Ekstraklasie. Po 10 kolejkach jest wiceliderem tabeli mając na koncie 10 punktów. Mecz na stadionie im. Władysława Króla rozegrany zostanie 31 sierpnia (środa) o godzinie 20.30. Faworytem starcia będą mielczanie i co do tego nikt nie ma wątpliwości. 48-letniemu trenerowi AdamowiMajewskiemu udało się zbudować naprawdę solidny, jak na polskie realia, zespół. W poprzednim sezonie utrzymał w elicie mielczan, choć wielu skazywało go na spadek. Teraz jest w czołówce ekstraklasy. Jak długo pozostanie w Mielcu nie wiadomo, ale udanie pracuje tu na swoje nazwisko. Zapewne więc nie potraktuje pucharowej batalii po macoszemu. Dodajmy, że w kadrze mamy eks-ełkaesiaka Macieja Wolskiego, który w tym sezonie zaliczył pięć meczów w elicie. Jest także wychowanek klubu z alei Unii 2 Michael Wyparło. Syn legendarnego bramkarza łódzkiego klubu Bogusława Wypadło nie zadebiutował jeszcze w ekstraklasie. Gra tam także Mateusz Mak, znany z występów w GKS Bełchatów oraz były widzewiak Piotr Wlazło.

Wróćmy do I ligi. Piątkowe starcie łodzian z Ruchem Chorzów zakończyło się po zamknięciu tego wydania naszej gazety. Kolejny mecz ligowy czeka podopiecznych trenera Kazimierza Moskala w najbliższą sobotę (27 sierpnia) w Chojnicach z miejscową Chojniczanką (20). Gospodarze tego starcia są pierwszoligowym nowicjuszem. Drużynę prowadzi doświadczony trener To masz Kafarski, a mamy tam między innymi Bartłomieja Kalinkowskiego, który grał na alei Unii 2. Zostawmy ŁKS i powróćmy do Pucharu Polski. W pierwszej rundzie wystąpi czwartoligowy RKSRadomsko, który 30 sierpnia gościł będzie na swoim boisku ektraklasowego Radomiaka Radom (16.30).Zainteresowanie meczem jest ogromne, ale na żywo spotkanie będzie mogło obejrzeć jedynie około 800 fanów. W związku z tym działacze klubu uruchomili zapisy na bilety. Wpłaty na wejściówki zbierane bedą przed sobotnim spotkaniem ligowym z AKSSMS Łódź (17). O terminie i miejscu ich odbioru klub poinformuje. ą