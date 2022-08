Drużyna trenera Kazimierza Moskala jest faworytem tego starcia. Nie może być zresztą inaczej, bo ełkaesiacy z 15 punktami na koncie zajmują drugie miejsce w pierwszoligowej tabeli, ustępując jedynie Wiśle Kraków, która jest spadkowiczem z elity (15). Chojniczanka z sześcioma „oczkami” na koncie zajmuje miejsce 15, tuż nad strefą spadkową. Na swoim boisku zespół trenera Tomasza Kafarskiego prezentuje się jednak przyzwoicie - wygrał jedno spotkanie (z Górnikiem Łęczna w poprzedniej kolejce 2:1), dwa zremisował (z GKSTychy 2:2 i ze Stalą Rzeszów 1:1) raz zszedł z boiska pokonany (z Chrobrym Głogów 0:2). Ełkaesiacy wygrali dwukrotnie (w Tychach 1:0, w Głogowie z Chrobrym 3:2) na boiskach rywali i przegrali jedną potyczkę (w Rzeszowie ze Stalą 0:1).

Przygotowania ełkaesiaków do tego meczu idą pełną parą. Sztab szkoleniowy ŁKS zaplanował cztery treningi na boisku i ćwiczenia w siłowni. W piątek po zajęciach łodzianie wyruszą do Chojnic, gdzie dzień później zmierzą się z miejscową drużyną (godz. 20). Trener Kazimierz Moskal nie ęedzie mógł w tym meczu liczyć na Adama Marciniaka. Doświadczony obrońca wrócił wprawdzie do zajęć po kontuzji, ale nie będzie jeszcze brany pod uwagę na mecz z Chojniczanką. Z kolei Mateusz Kowalczyk upomniany został w meczu z Ruchem Chorzów czwartą w tym sezonie żółtą kartką i musi przymusowo pauzować. Pod znakiem zapytania stoi występ Bartosza Szeligi, który nabawił się urazu i trenuje indywidualnie.

Tymczasem ŁKS doszedł do porozumienie ze Stipe Jurićem. Napastnik z Bałkanów wznowił treningi i podejmie rywalizację o miejsce w zespole Kazimierza Moskala. Były młodzieżowy reprezentant Bośni i Hercegowiny, posiadający też chorwacki paszport, został piłkarzem ŁKS latem 2021 roku. W ubiegłym sezonie rozegrał 21 meczów w pierwszej drużynie.

Po sobotnim meczu ełkaesiaków czeka mecz na swoim boisku z ekstraklasową rewelacją Stalą Mielec. To zaplanowane na środę (31 sierpnia) starcie pierwszej rundy centralnej Pucharu Polski (20.30). Mielczanie w sześciu rozegranych meczach elity zdobyli 10 punktów i zajmują szóste miejsce w tabeli. W drużynie prowadzonej przez Adama Majewskiego, który rozegrał w polskiej ekstraklasie 280 meczów i zdobył z warszawską Legią mistrzostwo naszego kraju (2002), gra były ełkaesiak Maciej Wolski, który w sezonie 2019/2020 zaliczył w barwach klubu z alei Unii 2 aż 27 meczów w ekstraklasie. ą