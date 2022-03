ŁKA startuje do Torunia, Intercity zabiera trzy pociągi do Warszawy. 13 marca nowy rozkład jazdy pociągów

W najbliższą niedzielę zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy na kolei. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi dwa pociągi Łódź Widzew – Toruń Główny i z powrotem. W celu zapewnienia dojazdu z Włocławka do Łodzi na godzinę 8 wprowadzone zostanie honorowanie biletów w porannych pociągach PKP Intercity na odcinku Włocławek – Kutno i Kutno – Łódź Widzew. Ze względu na brak możliwości przejazdu pociągu ŁKA na trasie Kutno – Zgierz i Zgierz- Łódź Widzew wyznaczone zostały dodatkowe postoje wybranych pociągów PKP Intercity w Grotnikach, Zgierzu Północ, Łodzi Warszawska i Łodzi Marysin. Uruchomiony zostanie dodatkowy poranny pociąg z Sieradza, który dojedzie do stacji Łódź Kaliska na godzinę 8. Pojawi się również wieczorny autobus relacji Piotrków Trybunalski – Radomsko, który będzie skomunikowany w Piotrkowie z pociągami jadącymi z Łodzi oraz Warszawy. Od 9 maja do 3 czerwca za wszystkie pociągi Tomaszów - Drzewica kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa.