Licznik BMW cofnięty o 235 tys. km. Policjanci zatrzymali takie auto pod Zduńska Wolą

Policjanci ze Zduńskiej Woli zatrzymali do kontroli auto, które miało licznik cofnięty o 235 tys. km. To przestępstwo zagrożone karą nawet do 5 lat więzienia.

Jak informuje zduńskowolska policja, 5 stycznia w miejscowości Czechy pod Zduńska Wola, funkcjonariusze drogówki zatrzymali do kontroli na samochód marki BMW. Kierujący nim mieszkaniec Łodzi przekroczył dopuszczalną prędkość za co został ukarany mandatem w wysokości 200 złotych oraz 6 pkt. karnych. Policjanci działając w ramach nowych uprawnień sprawdzili także aktualny stan drogomierza. Odczyt zweryfikowali w systemie informatycznym, gdzie uzyskali informację, że jest rozbieżność o ponad 235 tys. km. Kierowca nie potrafił wyjaśnić, dlaczego stan licznika jest niższy. Funkcjonariusze zduńskowolskiej komendy wyjaśniają jak doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny. Za popełnienie przestępstwa z art. 306a KK (Zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru) grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Policja przypomina, że od 25 maja 2019 r. zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego, cofanie liczników w samochodach czy motocyklach to przestępstwo zagrożone karą nawet do lat 5 więzienia. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, policjanci spisują stanu licznika w kontrolowanych pojazdach, a odczytane wskazania drogomierza są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. wybory prezydenckie, Brexit czy Euro - co nas czeka w 2020 roku Wideo