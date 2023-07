Licytacje komornicze w Łódzkiem. Te domy i mieszkania możesz kupić w najbliższym czasie w okazyjnej cenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 06.07.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości. Suma oszacowania wynosi 104 671,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 503,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 467,10 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 46 1020 3916 0000 0202 0078 6756 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

licytacje.komornik.pl