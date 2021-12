Jakie auta kupisz od komornika w Łódzkiem?

Ceny aut wahają się od 600 zł do blisko 19 tys. zł. Wśród tych, które znalazły się do licytacji w grudniu najdroższe jest bmw z 2008 roku w automacie, a najtańszy ford mondeo. Można go kupić już za 600 zł

skoda octavia.

renault espace

opel meriva

fiay punto

suzuki swift

bmw

ford mondeo

volkswagen passat

peugeot 308

citron C-Elysee

peugeot 407

nissan pathfinder

LINK DO LICYTACJI