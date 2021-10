Licea ogólnokształcące w Łodzi, które dają największy przyrost wiedzy. Badanie EWD 2021

Edukacyjna Wartość Dodana. Jak się liczy EWD?

Eksperci EWD co roku porównują wiedzę, z którą uczeń przychodzi do danej szkoły (w przypadku aktualnego badania był to jeszcze wynik egzaminu gimnazjalnego), z wynikiem „na wyjściu” (czyli z matury). Ten sposób fachowcy EWD uważają za najbardziej obiektywny przy ocenie pracy szkoły. Według nich, upraszczając, ogólniak z wysoką EWD, ma większą szansę na wypełnienie głowy kandydata wiedzą – niezależnie od zawartości tej głowy na początku nauki w LO – niż liceum z niską EWD.

EWD prezentowana jest za okresy 3-letnie: dla wiedzy humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej (ścisłej). W najnowszym badaniu licea zawdzięczają swoją ocenę maturzystom z lat 2019, 2020 i 2021. Zatem do aktualnej bazy danych EWD właśnie dołączył rocznik ogromnie dotknięty nauką zdalną.

EWD dla ogólniaków jest podawana w punktach na podstawie porównania wyników ze wszystkich polskich liceów.