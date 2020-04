Lewe papierosy, tytoń i spirytus na Rynku Bałuckim. Kontrola skarbówki zabezpieczyła kontrabandę

Było to 1817 paczek papierosów, 2 kg tytoniu bez akcyzy oraz 2 litry spirytusu z nieznanego źródła. Rynkowa wartość zabezpieczonych towarów to ponad 27 tys. zł. Jak to zwykle w takich przypadkach handlarze kontrabandą uciekli pozostawiając trefny towar w różnych częściach targowiska przy ul. Dolnej i Ceglanej. KAS wszczął postępowanie mające ustalić właścicieli tych nielegalnych wyrobów. Sprawcom paserstw akcyzowych grożą wysokie grzywny i kary pozbawienia wolności do 3 lat.

W ostatnich dniach KAS przeprowadził też kontrole w Łasku, gdzie odnaleziono ponad 15 tys. szt. nielegalnych papierosów i 1,35 kg tytoniu. Handlował nimi 62-letni mężczyzna, wykorzystując do tego lokal handlowy, służący na co dzień jako magazyn wyrobów przemysłowych. Straty Skarbu Państwa w podatku akcyzowym, którym zapobiegli funkcjonariusze KAS, szacowane są na ponad 18 tys. zł.

Oprócz kontroli legalności obrotu wyrobami akcyzowymi funkcjonariusze KAS razem z innymi służbami tj. policją i strażą miejską prowadzą na targowiskach działania informacyjno-kontrolne mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.