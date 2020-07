Lekarze z Łodzi potępiają słowa Andrzeja Dudy o szczepieniach

Stanowisko potępiające wypowiedź prezydenta dotyczącą szczepień wydało we wtorek (7.07) po południu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi. - Prezydium ORL w Łodzi stanowczo protestuje przeciwko wygłaszaniu publicznie przez osoby zajmujące najważniejsze stanowiska w kraju, a także aspirujące do tych stanowisk, twierdzeń stawiających pod wątpliwość zasadność szczepień profilaktycznych - czytamy w stanowisku łódzkich lekarzy. - Pandemia z jaką mamy do czynienia obecnie jest najlepszym dowodem na ogrom niebezpieczeństw wynikających z braku szczepień. Wypowiedź Prezydenta Andrzeja Dudy w trakcie kampanii wyborczej jest przykładem skrajnej nieodpowiedzialności. Jej efektem może być dramatyczne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Wypowiedź pana Andrzeja Dudy w toku kampanii prezydenckiej, jaką wygłosił w dniu 6 lipca 2020 roku w czasie, gdy cały świat obawia się kolejnej fali pandemii, to przykład braku odpowiedzialności i nie liczenia się z wiedzą opartą na rzetelnych badaniach naukowych, a stawianie własnej osoby jako Prezydenta, który propaguje unikania szczepień to promowanie w społeczeństwie postaw antyzdrowotnych i skrajnie nieodpowiedzialnych.

Lekarze wzywają ministra zdrowia

OIL w Łodzi oczekuje od ministra zdrowia oraz GIS stanowczego głosu w sprawie konieczności wykonywania szczepień profilaktycznych, a od prezydenta Andrzej Dudy natychmiastowego sprostowania niefortunnej wypowiedzi.

- Apelujemy do wszystkich lekarzy oraz pozostałych środowisk medycznych, w szczególności do pielęgniarek i ratowników, o nieustające szerzenie wiedzy na temat konieczności wykonywania szczepień profilaktycznych - mówią lekarze z Łodzi. - Apelujemy do wszystkich mediów o jak najszybsze włączenie się do akcji propagującej szczepienia. Nie pozwólmy na szerzenie zabobonów, guseł i ciemnogrodu rodem ze średniowiecza w czasach, gdy jedynie medycyna oparta na naukowych dowodach, rzetelnych badaniach i doświadczeniach stanowi podstawę do prowadzenia skutecznej diagnostyki, terapii i profilaktyki oraz zezwala na formułowanie wypowiedzi dotyczących zdrowia. To od nas wszystkich zależy bezpieczeństwo zdrowotne obywateli.Bądźmy odpowiedzialni!