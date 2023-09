Legioneloza wykryta aż trzech miastach województwa Łódzkiego! Sanepid potwierdza!

Legioneloza w Łodzi, Poddębicach i w Sieradzu!]

Fala legionelozy dotarła też do Łódzkiego W piątek (1 września) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi poinformowała o trzech przypadkach zachorowań na legionelozę. Jak wyjaśnił rzecznik prasowy stacji Zbigniew Solarz dwa zachorowania pochodzą z ostatnich dwóch tygodni, trzeci przypadek to świeża sprawa, Informacja

o nim dotarła do inspekcji sanitarnej w piątek po południu.

Chorzy pochodzą z trzech różnych powiatów! Jedno zachorowanie miało miejsce w Łodzi, o pozostałych poinformowały inspekcje sanitarne w Poddębicach i w Sieradzu.

- Zachorowania nie są ze sobą powiązane - podkreślił Zbigniew Solarz.

Od początku roku w regionie wykryto 11 przypadków legionelozy, jednak ostatni miał miejsce na początku lipca, a obecna fala zachorowań do tej pory omijała Łódzkie, choć np. na Podkarpaciu zachorowało już 158 osób, a zmarło 18.

Pacjenci mieli choroby współistniejące i byli w wieku od 53 do 98 lat.