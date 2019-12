Legendarny trener Widzewa Jacek Machciński jest na niebiańskich boiskach

Szkoleniowiec już nie zaciśnie kciuków za Widzew. Zmarł 22 grudnia , po ciężkiej chorobie, w wieku 71 lat . Pewnie potrzeby jest tam na niebiańskich boiskach. To był jeden z najlepszych trenerów łódzkiej drużyny, który poprowadził Widzew do wicemistrzostwa, a potem pierwszego w historii mistrzostwa Polski. To pod jego batuta piłkarska Europa po raz pierwszy usłyszała o łódzkim klubie. 17 września łodzianie zremisowali na wyjeździe z Manchesterem United 1:1 (1:1) po golu Krzysztofa Surlita. 1 października na stadionie przy alei Unii 2 było 0:0 i łodzianie wyrzucili za burtę Pucharu UEFA słynne „Czerwone Diabły”. W kolejner rundzie tegoż pucharu łodzianie trafili na kolejną sławę, tym razem był to Juventus Turyn. Pierwszy mecz w Łodzi nasza drużyna wygrała 3:1 (1:1) po cudownych golach Andrzeja Grębosza, Marka Pięty i Włodzimierza Smolarka. W rewanżu górą była „Stara Dama” wygrywając 3:1 (1:0). Gol Marka Pięty. Rzuty karne, po fantastycznej postawie w bramce Józefa Młynarczyka wygrali łodzianie 4-1.To po tych meczach wielu kibiców, nie tylko w Łodzi i naszym regionie, zakochało się w Widzewie i ta miłość trwa do dziś. Dowodem na to są choćby tysiące sprzedanych karnetów i pełne trybuny na meczach drugoligowej obecnie drużyny.

W chwili tych wielkich sukcesów Jacek Machciński miał zaledwie 33 lata. Po tych sukcesach Jacek Machciński niespodziewanie odszedł z klubu. Potem pracował jeszcze między innymi w Lechu Poznań i Stali Mielec, Ruchu Chorzów, ale już bez większych sukcesów.