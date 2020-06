Lechia Tomaszów bez licencji na III ligę

- Podjęliśmy decyzję o nieprzyznaniu licencji klubowi z Tomaszowa z względu to, że nie przedstawił zaświadczenia o niezaleganiu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - mówi Stanisław Sipa, przewodniczący Komisji do spraw Licencji Klubowych III ligi grupy pierwszej. - Lechia będzie miał pięć dni, po otrzymaniu decyzji, na złożenie odwołania do Komisji Odwoławczej przy Łódzkim Związku Piłki Nożnej.

Licencję, ale z nadzorem infrastrukturalnym oraz personalnym otrzymał beniaminek III ligi KS Kutno. Trzy kluby otrzymały natomiast licencję z nadzorami infrastrukturalnymi. Są to KSWasilków, GKS Wikielec oraz Jagiellonia II Białystok. Kluby te będą musiały w wyznaczonym czasie usunąć wskazane niedociąnięcia.

- Bez żadnego nadzoru przyznaliśmy za to licencje 15 klubom z grupy pierwszej - mówi Stanisław Sipa.