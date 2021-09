LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Wyścig samochodu, roweru i autobusu MPK. Kto dojechał pierwszy?

Wyścig samochodu, roweru i autobusu MPK linii 65A zorganizowali w czwartek (23 września) kierowcy związani z grupą LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Wyruszyli w godzinie popołudniowego szczytu z przystanku autobusowego MPK przy Jana Pawła II koło Auchan. Meta była 8 kilometrów dalej na ul. Łagiewnickiej na Bałutach.

Rowerem kolarką jechał Maciej Wichrowski, łódzki kierowca, ale też zapalony rowerzysta. Miał ze sobą odpowiedni strój na wypadek deszczu. - To normalny dystans do przejechania w Łodzi - podkreślał Wichrowski. Ma doświadczenie w jeździe rowerem. W tym roku przejechał rowerem 600 km, w ubiegłym tysiąc. Jeździ nawet na dłuższe dystanse, udało mu się dojechać rowerem z Łodzi do Łowicza, co zajęło mu trzy godziny.

Samochód prowadził członek grupy LDZ Zmotoryzowani Łodzianie Piotr Szczepański. Jego pilotem był Jarosław Kostrzewa, który nadzorował jazdę zgodnie z przepisami. Autobus był normalnym kursowym pojazdem MPK.