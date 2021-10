Łatwe sposoby zabezpieczenia komputera i smartfona. Poznaj zasady cyberhigieny dla pracujących zdalnie, robiących zakupy online itp.: 18.10.

Podłączanie do firmowej sieci urządzeń używanych w pracy zdalnej powinno być wykonywane z dużą ostrożnością. Należy pamiętać, że w ciągu ostatnich miesięcy sieci domowe były często atakowane ze względu na pracę zdalną. Jeśli doszło do naruszenia bezpieczeństwa zainstalowanego na mobilnym sprzęcie oprogramowania, to podłączenie go później do sieci firmowej może sprowadzić poważne zagrożenie.