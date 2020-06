Lato na Piotrkowskiej w Łodzi inne niż zwykle. Imprezy w podwórkach, z biletami i dla maksymalnie 150 widzów

Lato na ul. Piotrkowskiej rozpocznie w tym roku koncert muzyki filmowej - o dokładnym terminie i miejscu ŁCW poinformuje dopiero w najbliższych dniach. Za każdym kolejnym tygodniem oferta ma się poszerzać. Docelowo miejskie imprezy mają odbywać się od czwartku do niedzieli.

- Wszystko mieliśmy już przygotowane, ale tuż przed ogłoszeniem tego pierwszego wydarzenia otrzymaliśmy wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące wymogów sanitarnych podczas imprez plenerowych i musieliśmy właściwie na nowo rozpocząć wszystkie przygotowania - tłumaczy Piotr Kurzawa, menedżer ulicy Piotrkowskiej.

Nie będzie w tym roku kilku tematycznych cykli, do jakich łodzianie zdążyli się przyzwyczaić w latach poprzednich. Zastąpi je seria wydarzeń kulturalnych, w których wymieszane będą elementy znanych i lubianych przez łodzian serii: Piotrkowska Kameralnie, Stand Up Na Piotrkowskiej, Teatralny Pasaż Róży czy Songwriter Łódź Festiwal. W różne dni tygodnia będą odbywać się koncerty, projekcje filmowe i występy stand up. Nie będzie też stałych miejsc odbywania się tych imprez.