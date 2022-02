Lasek przy ICZMP tonie w śmieciach. Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce. Kto odpowiada za bałagan?

Tony śmieci w osiedlowym lasku

Puszki, plastikowe opakowania, pozostałości po sztucznych ogniach, butelki, a to wszystko można znaleźć w lasku mieszczącym się niedaleko Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Mieszkańcy pobliskiego osiedla rozkładają ręce, są już bezradni w tej kwestii, mogą liczyć jedynie na siebie.

Kto odpowiada za czystość?

Mieszkańcy podkreślają, że za czystość w tym miejscu odpowiedzialny jest Urząd Miasta Łodzi, jednak mimo to od miesięcy teren ten nie był w żaden sposób uprzątnięty. Niejednokrotnie w pobliżu można zobaczyć okolicznych koneserów mocnych trunków, którzy niestety butelki po alkoholu składują właśnie w osiedlowym lasku.

- Tu nikt nie sprząta. Zgłaszałam już problem do spółdzielni i do miasta, ale bez odpowiedzi. No, chyba, że odpowiedzią było zlikwidowanie jedynego kosza na śmieci po stronie lasku. - opowiada Pani Magdalena.